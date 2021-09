Demonstrationen mit Löffeln

Auf den erfolgreichen Ausbruch von sechs Palästinensern aus dem israelischen Gilbao-Hochsicherheitsgefängnis am Montag folgten in zahlreichen Städten des besetzten Westjordanlandes Freudendemonstrationen, viele Demonstranten hielten Löffel hoch, das Instrument, mit dem sie Häftlinge ihren Ausbruchstunnel gegraben hatten. Israelische Polizisten beginnen, Familienangehörige der entkommenen Häftlinge festzusetzen, weiteres Militär in die besetzten Gebiete zu schicken und die Grenzen zu schließen. In vielen Städten in den besetzten Gebieten demonstrieren Menschen gegen die Besatzung und für die Freilassung der palästinensischen Gefangenen.