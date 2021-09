Gabi Fechtner forderte die Menschen heraus

Gabi polemisierte in ihrer Rede u.a. über die krachende Niederlage des Ministerpräsidenten Laschet und der CDU vor dem Verwaltungsgericht Köln, welches den größten Polizeieinsatz in der Geschichte Kölns im Hambacher Wald vor drei Jahren als rechtswidrig erklärte. Besonders kam es ihr darauf an, dass das Gericht auch bestätigte, was die MLPD von Anfang an analysierte: Es war nur vorgeschoben, dass es um Brandschutz giung! Der Zeitpunkt für das Gerichtsurteil könnte für den sowieso schon unbeliebtesten Kanzlerkandidaten nicht ungünstiger sein. In zahlreichen Gesprächen wurden die Widersprüche der Leute zu den bürgerlichen Parteien diskutiert.

Gabi forderte die Massen heraus, diesmal keine halbe Sache zu machen, mit der Faust in der Tasche doch das vermeintlich kleinere Übel zu wählen – nein, diesmal das sozialistische Original zu wählen und dafür selbst aktiv zu werden. Drei der vier Kölner Direktkandidaten stellten sich vor. Lisa Höchtl bezog konsequent Stellung für die Befreiung der Frau und gegen die reaktionäre Familienpolitik der AfD. Reiner Dworschak erklärte, dass wir eine Arbeiterpartei sind, die sich solidarisch hinter die streikenden GDL-Kollegen stellt und kritisierte die Linkspartei dafür, dass sie den Kollegen in den Rücken fällt. Mahdi Rezai forderte das Recht auf Flucht und prangerte die reaktionäre Politik in Afghanistan an. Man muss sich als Flüchtling organisieren, um Fluchtursachen zu bekämpfen.

In der anschließenden Kandidatenbefragung, beantwortete Gabi Fechtner, warum sie jedem Jugendlichen eine gewerbliche Ausbildung empfiehlt, warum die MLPD noch nie antisemitisch war und was es mit dem diffamierenden „linken“ Antisemitismus auf sich hat, dass Quotenregelungen an der doppelten Ausbeutung und Unterdrückung nichts ändern. Sie kritisierte das Wort Verkehrswende, weil es noch keine notwendige Qualität des zukünftigen Verkehrssystems ausdrückt. Die MLPD spricht dagegen von umweltgerechtem Verkehrssystem. Und sie beantwortete was die MLPD gegen Obdachlosigkeit und Armut fordert und tut. Zahlreiche Leute trugen sich in die Listen der Wählerinitiative ein, und drei Passanten kauften das Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“.

"Das war schön!" war die einhellige Meinung der Teilnehmer, und sie gingen mit optimistischer Stimmung nach Hause!