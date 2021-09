Gabi Fechtner spricht in Würzburg, Nürnberg, Schweinfurt und Essen

So wird es am 17. September eine Wahlkampfkundgebung mit Gabi Fechtner und weiteren Kandidaten aus Bayern in Schweinfurt geben, die von ca. 15 Uhr bis 16.30 Uhr andauern wird. Veranstaltungsort ist an der Sparkasse, nähe Roßmarkt in Schweinfurt. Am selben Tag ist sie in Würzburg auf einer Veranstaltung zum Buch von Stefan Engel "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" zu Gast. Diese wird im Ristorante "Da Nanda", Unterdürrbacher Straße 252, 97080 Würzburg stattfinden und ist auf den Zeitraum von 19 Uhr bis 21 Uhr terminiert.

Am Samstag, 18. September wird sie in Nürnberg zu Gast sein und zusammen mit Erhan Aktürk, Mitglied im Spitzenteam der Internationalistischen Liste / MLPD, und Michel Barimis, Direktkandidat für Nürnberg-Nord, um 13 Uhr eine Kundgebung an der Lorenzkirche halten.

Auf der Abschlusskundgebung der Wählerinitiativen der Internationalistischen Liste / MLPD in Essen, Mülheim und Velbert am Samstag, 25. September, in Essen wird sie die Rede halten. Außerdem werden auf dieser Kundgebung die Kandidaten Dirk Willing, Hannes Stockert und Horst Dotten vorgestellt werden. Die Kundgebung findet auf dem Willy-Brandt-Platz, Essen HBF statt. Beginn ist um 13 Uhr. Ab 15.30 Uhr gibt es ein Jugendkonzert, außerdem Live-Musik, Kinderschminken und leckere Verpflegung.