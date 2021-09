Stand up for Cameroon!

Kamerun: Freiheit für die politischen Gefangenen!

Seit einem Jahr mobilisieren die Genossinnen und Genossen der ICOR-Organisation UPC-Manidem (Union des Populations du Kamerun; Bund der Völker Kameruns - nationales Manifest für die Errichtung der Demokratie) in einer Kampagne "Vendredi noir" ("Schwarzer Freitag") mit dem Bündnis "Stand up for Cameroon" für die Freilassung mehrerer junger Kameruner.

Korrespondenz aus Paris