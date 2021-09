Muzaffarnagar: 500.000 Farmer versammeln sich

Hunderte Menschen protestierten in Idil (kurdisch Hezex) in der türkischen Provinz Sirnak, nachdem der siebenjährige Mihraç Miroğlu am Freitagabend im Wohngebiet durch einen gepanzerten Polizeiwagen getötet worden war. An dem Protest nahmen auch verschiedene Vertreter der Partei HDP teil außerdem Vertreterinnen von Frauenorganisationen. Alle Demonstranten fordern, dass die gepanzerten Polizeifahrzeuge nicht mehr in den Wohngebieten fahren dürfen und alle Raser zur Verantwortung gezogen werden müssen.