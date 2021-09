Ostniedersachsen – größtes industrielles Ballungsgebiet Europas

Es ist deshalb kein Zufall, dass wir als Arbeiterpartei unsere begeisternde Auftaktveranstaltung zum Bundestagswahlkampf am 21. August 2021 in diese Region gelegt haben. Man spürt an allen Ecken und Enden: Hier schlägt das Herz der Arbeiterklasse, die von allen bürgerlichen Parteien, auch von den Grünen und der Linkspartei, totgesagt wird. Dieser postmodernistische Standpunkt steht in krassem Gegensatz zur Realität.

Die Region ist wirtschaftliches und politisches Machtzentrum in Deutschland. VW ist das Paradepferd des deutschen Imperialismus. Hier zeigt sich am deutlichsten die Verschmelzung von Staat und Monopolen. Egal, ob CDU/CSU oder SPD, ob VW-Freund Schröder oder Auto-Kanzlerin Merkel, sie alle vertreten im Bundestag die Interessen der Automonopole und wälzen die Krisenlasten auf die Arbeiter und die Werktätigen ab. Damit das möglichst reibungslos verläuft, wird seit Jahrzehnten der Nimbus von der „Volks“wagen-Familie und der „Ernährerin der Region“ verbreitet. Doch dieser Nimbus bröckelt und immer weniger VW-Arbeiter trauen Laschet, Scholz oder Baerbock über den Weg.

Eine Wahlkämpferin aus Mecklenburg-Vorpommern berichtet von einem Einsatz vor Tor Ost in Wolfsburg: Mit Lautsprecheranlage, revolutionären und Arbeiterliedern, Stehtisch mit Literatur und Wahlzeitungen, Wahlprogramm und Kandidatenflyern zogen sie vors Tor. „Die Redebeiträge zur Situation bei VW und der aktuellen Politik der Herren Scholz und Laschet ließen die Schrittgeschwindigkeit der Arbeiter stocken und zustimmendes Nicken begleitete die Worte. Manch einer blieb stehen. Eine VW-Arbeiterin sprach am offenen Mikrofon zu ihren Kollegen und begründete, warum sie MLPD wählen wird. Fazit: Fast jeder 4. der ca. 1.500 Angesprochenen nahm die Wahlzeitung und den Kandidatenflyer. Einige unterschrieben für die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“. Erfreulich auch manch spontane Reaktion: „Na klar doch!“ auf die Ansage: „Nur gemeinsam sind wir stark! Lassen wir uns als Arbeiterklasse nicht spalten!“

Was – wenn diese Arbeiter ihre wahre Kraft erkennen und organisiert in die Offensive gehen? Dazu wollen wir mit unserem Wahlkampf als Internationalistische Liste/MLPD beitragen und können dabei jede Unterstützung brauchen. „Kaputt, aber beeindruckt!“ war das persönliche Fazit der Wahlkämpferin.

Unterstützt den Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD in Ostniedersachsen! Meldet euch dazu bei der Landesleitung Nord der MLPD!