Aufruf zur Protestkundgebung vor dem Landtag in Sachsen-Anhalt

Am 16. September 2021 findet in Magdeburg die zweite Sitzung des neu gewählten Landtages von Sachsen-Anhalt statt. Dieses Datum wird die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh nutzen, um gegen die anhaltende Politik des Verschweigens und Vertuschens im Fall der Morde an Hans-Jürgen Rose (1997), Mario Bichtemann (2002) und Oury Jalloh (2005) im Polizeirevier Dessau zu protestieren. Die Initiative ruft auf: "Kommt am 16.9.2021 zwischen 10-13 Uhr zur Kundgebung vor das Landtagsgebäude am Domplatz in Magdeburg! Stellt euch gegen die Lügen von Polizei, Justiz und Politik und unterstützt unseren Kampf für Wahrheit, Aufklärung und Gerechtigkeit!"

Gemeinsame Busfahrt von Berlin: Hinfahrt: 7 Uhr Berlin/Ostbahnhof; Rückfahrt: 14 Uhr Magdeburg/Landtag