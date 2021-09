Duisburg-Walsum

Bergleute! Lasst euch auf PCB und Schwermetalle im Blut untersuchen!

Jahrelang, bis 1986, wurde in Deutschland im Steinkohlebergbau an der Ruhr und der Saar sowie in Ibbenbüren von der RAG (ehemals Ruhrkohle AG) bzw. ihren Vorläufergesellschaften PCB in Ölen unter Tage eingesetzt. Das ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Kumpel und obwohl spätestens seit 1972 die Gefährlichkeit von PCB bekannt ist – in mehreren Ländern wurde der Einsatz bereits 1972 verboten. Nach 1986 wurde es immer noch im Steinkohlebergbau eingesetzt, allerdings in weit geringerem Umfang.

Von mm