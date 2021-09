Polarisierung durch Bolsonaro

Für Dienstag, dem brasilianischen Unabhängigkeitstag, hatte der faschistoide Präsident Bolsonaro seine Anhänger dazu aufgerufen, auf der Straße seine undemokratische und menschenfeindliche Politik zu unterstützen. Offen wurde zu Gewalt gegen Parlament und Gerichte aufgerufen. Obwohl Bolsonaro in Umfragen massiv an Zustimmung verloren hat, gelang ihm so doch die Mobiliserung von Hunderttausenden Anhängern. Dagegen hatte ein breites Bündnis aus 80 Organisationen in 200 Städten aufgerufen, darunter Organisationen von Wohnungslosen, Landlosen, Gewerkschaften und Parteien. Die größte Gegendemo fand in Sao Paulo mit 50.000 Teilnehmern statt.