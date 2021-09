Rote Fahne News-Interview

"Wir sind direkt vom Betrieb"

Viele Vetrauensleute der IG Metall diskutierten am 4. September (und werden das am 11. September erneut tun) an zig Infoständen mit Menschen im ganzen Saarland - eine Protestaktion gegen drohende Schließung der Ford-Werke Saarlouis - so auch in Völklingen.

Zuschrift aus dem Saarland