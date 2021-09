Schönes Sommerfest der MLPD im Treff International

Um 14 Uhr haben wir die Stände und die Tische vor dem Treff auf dem Bürgersteig vorbereitet. Auch wir vom REBELL hatten einen Stand und hatten einen Stencil- und einen Sprühworkshop durchgeführt.

Um 15 Uhr fing das Fest an - mit kurzen Reden am Mikrofon und Musik. Später gab es eine Kundgebung auf der Reuterstraße gegenüber dem Treff mit internationaler Musik und Redebeiträgen vom REBELL, von der MLPD, von Solidarität International und einer Kollegin von der Charité in Berlin. Zum Schluss haben wir mit Schablone und Sprühkreide die Losung „Nur noch Krisen, eine Lösung: Sozialismus“ auf die Straße gesprüht.

Es war ein schöner Nachmittag, das Wetter war herrlich, man konnte sich mit Genossen unterhalten und austauschen. Es gab auch gutes Essen. Zum Beispiel Tabulee-Salat, Fleisch und Würstchen vom Grill. Natürlich fand das Fest unter den aktuellen Gesundheitsbestimmungen statt.

Wir bedanken uns bei der MLPD für dieses schönes Fest und freuen uns auf nächstes Jahr.