Landesleitung der MLPD Thüringen

Sofortige Rücknahme der politisch motivierten Kündigung von Anatole Braungart!

Am 1. September erhielt unser Direktkandidat im Wahlkreis 191 (Jena / Weimarer Land / Sömmerda) eine fristlose Kündigung durch die Hellma Optik in Jena. Das ist eine ganz klare Maßregelung seines engagierten Wahlkampfs und ein rechtlich unzulässiger Eingriff in denselben!