Solidarität mit Anatole Braungart - Link zu einem Interview mit Anatole

Lieber Anatole! Wir protestieren entschieden gegen eine politische Kündigung durch die Geschäftsleitung der Hellma Optik GmbH in Jena.

Der Vorgang deiner Kündigung zeigt deutlich auf, wie es um die politische Neutralität in Deutschland steht: Sie existiert nicht. Oder wurde schon jemals ein Kandidat der SPD oder der CDU in diesem Sinne gemaßregelt? Die Verantwortlichen sind durch und durch voreingenommen, wenn sie einen Bundestagskandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD wie dich mitten im Wahlkampf fristlos kündigen, weil er von seinem demokratischen Recht Gebrauch macht, für sich und seine Positionen zu werben. Wo kommen wir denn hin, wenn Konzernführungen über unsere politische Gesinnung, unsere Weltanschauungen entscheiden? Diese antikommunistische Unterdrückung darf und wird keinen Erfolg haben. Wir sichern Dir unsere volle Solidarität zu und werden deinen Fall in Bochum und Umgebung, insbesondere in unserer Gewerkschaftsarbeit, bekannt machen.

Aus der Geschichte lernen wir, dass wir uns von Anfang an konsequent gegen antikommunistische, rassistische, antisemitische und faschistische Spaltung zur Wehr setzen und so einen Angriff gemeinsam zurückschlagen müssen. Man muss selbst kein Kommunist sein, um zu erkennen, dass hier Unrecht geschieht.

Wir kennen Dich als einen engagierten und kämpferischen Arbeiter, Gewerkschafter und Revolutionär, der sich mit aller Kraft für die Befreiung der Menschheit von Ausbeutung und Unterdrückung einsetzt. Das hast Du bei uns in Bochum lange Jahre praktisch unter Beweis gestellt – in der Unterstützung des Kampfs der Opel-Belegschaft gegen die Werksschließung oder als aktiver Montagsdemonstrant gegen die Harz-Gesetze.

Wir fordern Deine sofortige Wiedereinstellung. Gib Antikommunismus keine Chance!

Ute Hickler (Mitglied der Vertrauenskörperleitung der IG Metall bei ThyssenKrupp Steel Dortmund und Mitglied der Delegiertenversammlung der IG Metall Bochum-Dortmund)

Steffen Reichelt (Mitglied des Betriebsrats der Opel Group Warehousing GmbH Bochum und der IG Metall)

Ulrich Achenbach (Sprecher der Montagsdemonstration in Bochum und Mitglied der IG Metall)

JenaTV hat ein Interview mit unserem Direktkandidaten Anatole Braungart durchgeführt. Es ist auf Youtube abrufbar. Hier der Link!