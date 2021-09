Veranstaltung mit Müslüm Elma und Monika Gärtner-Engel in Stuttgart

Müslüm Elma war einer der Hauptangeklagten im "Münchner Kommunistenprozess"; er wurde zu einer hohen Haftstrafe verurteilt. Ohne einen konkreten Tatvorwurf, allein wegen angeblicher Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei der Türkei/Marxistisch-Leninistisch (TKP/ML) war er - wie die anderen neun angeklagten Genossinnen und Genossen - inhaftiert worden. Er ist ein Vorbild für seine beispielhafte unbeugsame Haltung: Trotz 22 Jahren Haftstrafe in der Türkei und fünf Jahren Haft in Deutschland - mit dabei erlittener physischer wie psychischer Folter - hat er den Kampf für den Sozialismus nie aufgegeben! Er ist ein Kämpfer gegen den Antikommunismus, mit einer festen marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Müslüm Elma sagte: „Wenn wir im Kopf klar haben, wofür wir kämpfen, dann sind wir nie alleine.“

Monika Gärtner Engel ist die Internationalismusverantwortliche der MLPD und die Hauptkoordinatorin der Internationalen Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen (ICOR).

Wir freuen uns auf eine sehr interessante Podiumsdiskussion mit vielen neuen Anregungen für unsere gemeinsame Offensive. Die Veranstaltung findet am 10. September, 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) statt. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Veranstaltungsort ist das Arbeiterbildungszentrum-Süd, Bruckwiesenweg 10, 70437 Stuttgart-Untertürkheim. Die Veranstaltung findet unter Corona-Schutzbedingungen statt.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung