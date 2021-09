Persönliche Überzeugungsarbeit steht im Mittelpunkt

Wie schön ist es dagegen, mit der Internationalistischen Liste/MLPD Wahlkampf zu machen, mit den Leuten über eine gesellschaftliche Perspektive im echten Sozialismus zu diskutieren und den Zusammenhalt von Spitzenkandidaten, Wählerinitiativen und allen Unterstützerinnen und Unterstützern zu erleben.

Wir wollen die Leute finden, die uns suchen

Wir wollen die Leute finden, die uns suchen! Das war unser Motto beim Wahlkampfeinsatz in Husum am letzten Wochenende. Unterstützt von zwei Direktkandidaten aus Lübeck und einem Rebell-Genossen besuchten wir am Freitagnachmittag die Anwohner einer Straße in Husum. Mehrere Wahlzeitungen und Wahlprogramme wechselten die Besitzer, interessante Gespräche wurden geführt. Am Samstagvormittag kamen wir noch einmal wieder. Diesmal mit Musik (von Nümmes - Vielen Dank!), Kurzreden und Plakaten. Wahlzeitungen und Plakate/Kabelbinder brachten wir auf dem Fahrrad mit. Das sorgte richtig für Aufmerksamkeit! Wir hielten vor einigen Hauseingängen oder an der Straßenecke und sprachen die Leute an, die stehen blieben oder aus dem Fenster schauten. Es war genau richtig, ins Wohngebiet zu gehen und nicht in die Innenstadt wie die anderen Parteien das machen. Auch wenn weniger Menschen auf der Straße waren, so trafen wir doch genau die, die wir ansprechen wollten. Wir haben neue Kontakte gewonnen und dieser Einsatz wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten, - auch weil wir nebenbei noch einige Plakate aufgehängt haben. Natürlich haben wir das Buch "Die Krise der kleinbürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" angeboten. Ein Anwohner, der die Links-Partei wählen will und ein junges Mädchen interessierten sich dafür. Sie wollten es als Ebook bestellen.

Albstadt: Wählerinitiative unterstützt und kontrolliert die Kandidaten

Vor kurzem traf sich die Wählerinitiative „Renate Schmidt und Thomas Voelter“ zum vierten Mal. Renate Schmidt ist Direktkandidatin im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen und Thomas Voelter Kandidat der Landesliste der Internationalistischen Liste/MLPD. Die Wählerinitiative, die inzwischen 31 Mitglieder hat, diskutiert, plant, finanziert und organisiert den Wahlkampf, unterstützt und kontrolliert die Kandidaten. Beim letzten Treffen erläuterte Renate Schmidt die Losung: „Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft“. Die brutale Ausbeutung von Mensch und Natur ist im Kapitalismus eine Gesetzmäßigkeit. Eine globale Umweltkatastrophe kann nur durch eine starke internationale Widerstandsfront gegen die Diktatur der international agierenden Konzerne verhindert werden - mit dem Ziel des Sozialismus, dessen Leitlinie die Einheit von Mensch und Natur sein muss. „Wir unterscheiden uns von allen anderen Parteien dadurch, dass wir den Kapitalismus grundsätzlich infrage stellen.“ In diesen Krisenzeiten sei es wichtig, über den Sozialismus / Kommunismus zu diskutieren und antikommunistischer Hetze und Vorbehalten entgegenzutreten. Sie sprach sich auch klar gegen die Müllverbrennung in Albstadt aus und berichtete, dass die MLPD von Beginn an aktiv gegen dieses Projekt ist.

Ludwigshafen: Wählerinitiative Lieselotte Seiberth

Die Aniliner von BASF staunten nicht schlecht – die Internationalistische Liste/MLPD hat sie zum Feierabend mit einer pfiffigen Wahlkundgebung begrüßt. Die Direktkandidatin stellte sich den Fragen des Moderators Peter Weispfenning, eine sehr lebhafte Methode, das Profil der Direktkandidatin auf ganzer Bandbreite den Anilinern vorzustellen. Diesmal „Lieselotte Seiberth-Stimme“ - sie steht mit Wort und Tat auf Seiten der Arbeiter. Woche für Woche verteilt sie an den Toren der BASF. Mach mit, damit sich wirklich etwas verändert – und diesmal keine halben Sachen! Das kam an. Etliche, meist jüngere Kollegen haben sich interessiert an der Wählerinitiative in die Mitmachliste eingetragen. Die Buchvorstellung „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ mit Peter Weispfenning vom ZK der MLPD, nach der Betriebskundgebung, hat den Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste/MLPD in Ludwigshafen kämpferisch und ermutigend abgerundet. Der bürgerliche Parlamentarismus wirkt und verbreitet Illusionen, dass nur die Stimme für die bürgerlichen Parteien etwas bewirken. Wir sagen, jede Stimme für die Internationalistische Liste/MLPD und ihre Direktkandidatinnen und -kandidaten ist eine bewusste Stimme für eine wirkliche Alternative und deren wachsende Stärkung! Auf Sand gesetzt wäre die Stimme für die gescheiterten Krisenmanager im bürgerlichen Parlament.

