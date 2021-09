Tag des offenen Dankmals: Beim Lenin in Horst

Die ICOR-Hauptkoordinatorin und Internationalismusverantwortliche der MLPD, Monika Gärtner-Engel, die Gelsenkirchener Direktkandidatin Lisa Gärtner und die Kreisvorsitzende Christiane Link hielten Reden, in denen sie erklärten, warum Lenin für sie ein Vorbild ist und was für enorme Fortschritte in der Oktoberrevolution in Russland 1917 für die Arbeiterklasse und die Frauen erreicht wurden. Dann mussten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung einen Trinkspruch für Lenin überlegen, bevor sie entweder mit Wodka oder Orangensaft anstoßen durften.

Ich habe gesagt, dass Lenin für mich als Rebell ein Held ist und dass ich mich sehr über diese Veranstaltung freue. Nebenbei wurden noch tolle Aufkleber von Lenin, Mao und Stalin verkauft und einige Wahlzeitungen verteilt. Ca. 15 feste Teilnehmer waren da, außerdem noch viele Interessierte vorbeilaufende Passanten, einer hat ein Foto mit der Statue gemacht. Es hat viel Spaß gemacht und soll nächstes Jahr in größerem Rahmen wiederholt werden.

Am Schluss waren sich alle einig: "Lenin würde Liste 15 wählen!"