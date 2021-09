Uraltes Kunstwerk der Neandertaler stellt herrschende Theorie erneut infrage

Projektleiter Professor Terberger sagt dazu: „Das hohe Alter des Neufundes aus der Einhornhöhle zeigt nun, dass der Neandertaler bereits Jahrtausende vor der Ankunft des modernen Menschen in Europa in der Lage war, Muster auf Knochen selbstständig herzustellen und wohl auch mit Symbolen zu kommunizieren. Dies spricht für eine eigenständige Entwicklung der kreativen Schaffenskraft des Neandertalers“ (Pressemitteilung der Uni Göttingen).

Die bürgerliche Urgeschichte verteidigt seit der Entdeckung des Neandertalers im Jahr 1856 die Position von der geistigen und kulturellen Überlegenheit des modernen Menschen. Dies war von Anfang an antikommunistisch motiviert, um die Meinungsführerschaft nicht an den Marxismus zu verlieren. Dieser legt der Entwicklung zum Menschen einen spiralförmigen dialektischen Prozess zugrunde. In den letzten Jahren wurde die vorherrschende Theorie immer häufiger kritisiert.

Nachgewiesen wurde, dass Neandertaler qualitativ hochwertige Werkzeuge und Waffen herstellten und ihre Toten mit komplexen Riten bestatteten. Vorbehalte gibt es jedoch immer noch, weil Schmuck und Höhlenmalereien des Neandertalers erst in einer Zeit entdeckt wurden, als der moderne Mensch vor ca. 40.000 Jahren nach Europa vorstieß. Sie seien also erst durch den modernen Menschen beeinflusst entstanden. Das wird durch das vorliegende Kunstwerk eindeutig widerlegt. Professor Terberger kommentiert: „Dieser Fund zeigt uns, dass der Neandertaler dem anatomisch modernen Menschen, zu dem wir heute gehören, doch deutlich ähnlicher war als bislang gedacht“ (sat1, 6.7.21). Die weltanschauliche Diskussion in der Archäologie erhält durch diese und andere Entdeckungen neuen Auftrieb.