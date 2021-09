Wie sich die Forderungen der Grünen verändert haben…

Vom Transparent "Nicaragua – Afghanistan gegen die Kriegspolitik von USA und UdSSR", über die Zustimmung zu den Kriegseinsätzen im Kosovo, hin zum Fernbleiben am diesjährigen Antikriegstag in Schweinfurt: Das ist der Weg der Grünen zu der Monopolpartei, die sie mittlerweile seit Jahren sind. Als Parteien traten, wie die letzten Jahre auch, die Linkspartei und die MLPD in Erscheinung.

Schade, dass unter dem antikommunistischen Deckmantel allen Parteien das Rederecht versagt wurde - mit Verweis auf die bevorstehenden Bundestagswahlen. Besser und ehrlicher wäre es gewesen, es wie 2013 zu handhaben: Damals wurde es allen Parteien auf antifaschistischer Grundlage angeboten, zu sprechen. Es wurde von zwei Parteien wahrgenommen. Ich denke, es ist klar, wer gesprochen hat.