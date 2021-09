Kommunistische Partei Australiens: "Wir haben hier einen guten Planeten"

„Elon Musk hat einen Wettlauf ins All begonnen, aber […] wir haben hier einen guten Planeten und müssen Maßnahmen ergreifen, um das Profitmotiv zu bekämpfen, das uns überhaupt erst in diesen Schlamassel gebracht hat.“¹ Der Generalsekretär der Partei, Andrew Irving, stellt fest: „Wir brauchen eine sozialistische Wirtschaft, um das Problem des Klimawandels in ausreichendem Maß anzugehen.“²

Australien ist mit dem Sterben der Korallenriffe – insbesondere dem Great Barrier Reef - Überschwemmungen, Bränden, Dürren und nicht zuletzt dem Ozonloch über dem Land ein ständiger Kulminationspunkt des Übergangs in die globale Umweltkatastrophe. Zuletzt gab es im März 2021 Überschwemmungen an der Ostküste als Folge von tagelangem Starkregen. Mindestens 40.000 Menschen mussten evakuiert werden. Die Heftigkeit der Überschwemmungen geht auch auf die fehlende Schutzwirkung der in den letzten Jahren durch massive Brände vernichteten Wäldern zurück. Im November 2020 gab es nach extremer Hitzewelle zahlreiche Waldbrände in New South Wales / Sydney. In 2019 / 2020 wurden durch die Brände 12 Millionen Hektar Land verwüstet. Mindestens 30 Menschen starben, 3 Milliarden Tiere wurden nach Angaben des WWF getötet oder verletzt.