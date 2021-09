Aden: Gewalt gegen Hungerproteste

Am vergangenen Freitag lehnten 460 gewerkschaftlich organisierte Arbeiter beim Whiskey-Hersteller Kentucky’s Heaven Hill Distilleries in Bardstown das Angebot des Unternehmens ab, da der Vertrag u.a. Verschlechterungen bei der Krankenversicherung und die Ausdehnung der Arbeitszeit auf das Wochenende vorsah. Am Samstag begann dann der Streik. Das Unternehmen produziert Blackheart Rum, Black Velvet Canadian Whiskey, Christian Brothers VS Brandy, Deep Eddy Vodka, Elijah Craig 12 Year Old, und Two Fingers Tequila. In der Pandemie hat das Unternehmen hohe Gewinne gemacht.