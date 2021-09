Russland

Antikriegstag in Tscheljabinsk im Ural

"Auch in Russland wird es einen Antikriegstag geben ..." - haben wir entschieden, und sind mit unseren linken Verbündeten zur „Ewigen Flamme“ gegangen. Wir leben nicht in der demokratischsten Zeit, in einer Pandemie, also ersetzen wir die präventiv verbotenen Kundgebungen und Demonstrationen durch das Niederlegen von Blumen.

Gruppe der ICOR-Organisation Russische Maoistische Partei