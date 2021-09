Arbeiterkämpfe mitten im Wahlkampf – genau zur richtigen Zeit!

Die streikenden Eisenbahner, die Beschäftigten von Charité und Vivantes in Berlin, Kolleginnen und Kollegen im bundesweiten Einzelhandel, Busfahrer in Baden-Württemberg – sie alle nehmen keine Rücksicht auf salbungsvolle Wahlkampfreden bürgerlicher Politiker. Sie machen mitten in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise selbstbewusst ihre eigene Rechnung auf.

So etwas kannte man in Wahlkampfzeiten schon lange nicht mehr! Lange Zeit waren sie Blütezeiten der Klassenzusammenarbeitspolitik. Doch die Krise des Reformismus geht so tief, dass entgegen der kollektiven Beschwichtigung oder Hetze von bürgerlichen Politikern und Monopolen, auch reformistischer Gewerkschaftsführer, der Geist der Klassenselbständigkeit kämpferisch in Erscheinung tritt.

In der Kritik steht besonders die Heuchelei von der angeblichen „Sozialpartnerschaft“. Völlig zu Recht lehnten die Eisenbahner einen Tarifvertrag ab, der 1,5-prozentige Lohnerhöhung über mehr als zwei Jahre und Kürzung der Betriebsrenten vorsah. Und das bei sinkendem allgemeinem Rentenniveau und grassierender Inflation. 97,86 Prozent der Klinik-Beschäftigten bei Charité und Vivantes in Berlin stimmten für unbefristeten Streik. Sie haben genug von Schlichtungsgesprächen, Stufenplänen und faulen Kompromissen.