Bauern wenden sich im Kampf um Landrechte an Solidarität International

In der Region um Seattle im US-Bundesstaat Washington begannen am Donnerstag rund 2.000 Bauarbeiter mit einem unbefristeten Streik, dem ersten seit fast zwei Jahrzehnten. Der Streik für einen höheren Lohn angesichts gewaltiger Preissteigerungen und Bauboom betrifft hunderte Baustellen in der Region, allerdings haben verschiedene Großprojekte Klauseln in ihren Tarifverträgen, die Streiks ausschließen. Dort wird dann nicht gestreikt, die Arbeiter zahlen einen Teil ihres Lohnes in einen Streikfonds. Ein Teil dieser Bauarbeiter will aber auch streiken! Insgesamt sind 12.000 Gewerkschafter der Northwest Carpenters Union von der Tarifauseinandersetzung betroffen.