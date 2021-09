Der Geist und das Vermächtnis von Karl Marx in der Horster Mitte

Der Titel lautet: „Karl Marx – was bleibt und warum?“ Wie kaum ein anderer versteht es Rolf Becker mit dem Vortrag aus den tiefen Gedanken und der herzhaften Polemik des Schöpfers des wissenschaftlichen Sozialismus die Zuhörer zu fesseln. Ein solcher Kunstgenuss passt durchaus in die aktuelle Situation, wo man in den Massenmedien täglich nur noch mit dem Wahlkampf und dem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Laschet, Scholz und Baerbock überflutet wird. Mit Sicherheit wird es ein Abend, um mal Pause zu machen, Atem zu holen von der täglichen Hektik. Ein Abend mal zum Nachdenken über grundlegende weltanschauliche Fragen. Man darf auch träumen über eine Zukunft einer befreiten Gesellschaft, wo die Menschlichkeit siegt. Diese Botschaft hat Rolf Becker bei vielen seiner bisherigen Lesungen mit ausdrucksvoller Stimme vermitteln können. Der heute 86jährige ist einem breiten Publikum in Film, Fernsehen und Theater bekannt. So aus dem Film „Die verlorene Ehre der Katharin Blum“, oder als Gastdarsteller in vielen Tatort-Krimis. Viele kennen ihn auch aus TVSerien, wie „In aller Freundschaft“, wo er die Rolle des Vaters von Martin Stein spielt. Rolf Becker ist durch viele sozialpolitische und Friedensinitiativen bekannt. Deshalb werden Einnahmeüberschüsse der Veranstaltung auch einem Projekt für Flüchtlingshilfe in Griechenland zugute kommen. Hörbücher von Rolf Beckers Lesung aus dem Kommunistischen Manifest sind am Büchertisch des Verlag Neuer Weg erhältlich.

Eine Veranstaltung des Vereins Kultursaal Horster Mitte

Rolf Becker: Karl Marx – was bleibt und warum?

Mittwoch,15. September

