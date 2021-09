Erzieher streiken gegen Überlastung

Seit Monaten gibt es immer wieder Proteste und Streiks der Beschäftigten in Kitas in den Niederlanden, zuletzt am 8. Juli. Am vergangenen Dienstag hatte der Gewerkschaftsbund FNV wieder zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Die Erzieher protestieren dagegen, dass das Angebot für den neuen Tarifvertrag die Frage der permanenten Überbelastung ausklammert. Rund 660 Kitas blieben während des Streiks geschlossen. Allerdings hatte der christliche Gewerkschaftsbund nicht zum Streik aufgerufen.