Freude über Monika Gärtner-Engels Würdigung von Mikis Theodorakis

Monika Gärtner-Engel, Internationalismusverantwortliche der MLPD und Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR, würdigte Theodorakis in einem Nachruf und grüßte damit die griechischen Arbeiter die griechischen Revolutionäre. Der Artikel ist im Rote Fahne Magazin, das am Donnerstag erschienen ist, abgedruckt.

Jordanis Georgiou, griechischstämmiger Aktivist in der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International, übersetzte die Würdigung ins Griechische und schickte sie an Freunde, an Medien, an die Selbstorganisation der Flüchtlinge in Kara Tepe ... .

Jetzt schreibt er in einem Brief an Monika Gärtner-Engel:

"Liebe Moni, ich habe den Nachruf zum Mikis ins Griechische übersetzt und ihn an alle Medien und Personen und Organisationen geschickt, die ich dir geschrieben habe. Die Zeitungen Nisi, Lesbos News und die linke Zeitung Rosa haben bereits zurückgeschrieben und sich für den Beitrag bedankt. Sie wollen antworten und die Redakteurin von Rosa Maria Papaselidou bedankte sich und schrieb eigens, dass sie sich freut, dass Monika Gärtner-Engel von der ICOR sich bei ihr meldet. ... An die Stahlarbeiter von Aspropirgos habe ich ihn auch geschickt. Ich freue mich, dass Soula und Panagiotis von den Freunden der ICOR heute geschrieben haben und sich bedanken. Sie grüßen auch Gabi herzlich, die Revolutionärin und MLPD-Vorsitzende und wünschen ihr und der MLPD viel Erfolg bei den Wahlen. Sie verfolgen den Wahlkampf auf Rote Fahne News. Ich habe den Nachruf auch Michalis (Partner von Solidarität International in der Selbstorganisation der Flüchtlinge und der griechischen Bevölkerung auf Lesbos, d. Red.) geschickt und er hat ihn auf seine Webseite gesetzt."