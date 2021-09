Geht man nach den Funke-Medien, gibt es Gabi Fechtner nicht!

Mit einer Plakatfabrik in unmittelbarer Nähe zum Altenessener Stadtteilfest hat die Wählerinitiative eine Plakataktion gegen den antikommunistischen Medienboykott und die Zensur durch die Funke Mediengruppe (WAZ, NRZ, Radio Essen, Stadtspiegel u.a.) vorbereitet. An der belebten Bushaltestelle an der Alten Badeanstalt erreichte die Wählerinitiative zahlreiche Passanten erreicht und viele neue Kontakte geknüpft. Die Plakate wurden anschließend überwiegend im Essener Norden aufgehängt, dem Direktwahlkreis von Gabi Fechtner.

In einem Flyer der Essener Wählerinitiative heißt es dazu: Geht man nach den Funke-Medien ... gibt es uns gar nicht. Als MLPD führen wir in Essen den aktivsten Straßenwahlkampf aller Parteien mit Betriebskundgebungen und Straßenumzügen. Wir sind in tausenden Gesprächen von Tür zu Tür oder an Informationsständen mitten in der Bevölkerung, alles Material ist selbst finanziert. Wir machen seit 40 Jahren seriöse marxistisch-leninistische Arbeiterpolitik. Wer hat noch Betriebsgruppen, in denen sich Arbeiter für ihre Interessen organisieren und weiterbilden?

Unsere Direktkandidatin Gabi Fechtner im Wahlkreis 119 ist die einzige Parteivorsitzende unter den Essener Kandidierenden. Sie packt selbst an bei Aufräumeinsätzen an Ruhr oder Ahr, anstatt dumm in Kameras zu grinsen. Sie redet nicht nur – sie hat selbst unter Kriegsbedingungen gegen den faschistischen IS eine Geburtsklinik in Kobane (Nordsyrien/Rojava) führend aufgebaut. Welche Kandidatin in Essen hat sich noch verpflichtet, im Falle der Wahl alle Diäten 100%ig abzuführen und sich auch für ein politisches Top-Amt mit durchschnittlichem Arbeiuterlohn zu begnügen?

1000 Gründe für neue Politiker und Politikerinnen. Aber kein Grund, die antikommunistische Zensur fallen zu lassen. Kein Wort darüber in WAZ/NRZ, Anzeigern oder in Radio Essen. „Freie Presse" bedeutet die Freiheit der Eigentümer der Presse, zu berichten, was sie wollen und zu verschweigen, was sie hassen. Internationale Medienkonzerne verfolgen ihre Profitinteressen und sind Schnittstellen der Manipulation der öffentlichen Meinung. Was bei ihnen nicht erscheint, soll unbedeutend sein. Mit einer massiven Medienschlacht werden uns die gescheiterten Kandidaten der bürgerlichen Parteien als 'einzig aussichtsreiche Wahl'" präsentiert.

Der systematische antikommunistische Boykott gegen Revolutionäre und Marxisten-Leninisten ist die größte Wahlmanipulation in Deutschland!

Machen Sie sich Ihr Bild doch einfach selbst!

Gib Antikommunismus keine Chance!

Gegen Medienboykott und Zensur: Erststimme Gabi Fechtner - Zweitstimme MLPD - Liste 15

