Große Mobilisierung für den Generalstreik am 15. September

Der Generalstreik, zu dem der Gewerkschaftsdachverband PIT-CNT aufgerufen hatte, dauerte 24 Stunden im Baugewerbe, in den Fleischverpackungsbetrieben, in den öffentlichen und privaten Banken, in allen Bildungseinrichtungen und Gemeinden Montevideos. Die Beteiligung war sehr gut. Das Bemerkenswerteste ist, dass es eine große Mobilisierung von mehr als 30.000 Arbeiterinnen und Arbeitern auf der Avenida Libertador gab. Seit vielen Jahren haben wir keine so große Versammlung mehr bei einem Pit-Cnt-Streik gesehen. Auch Landarbeiter und Siedler beteiligten sich, Wohnungsbaugenossenschaften, Studenten und Rentner. Es waren Delegationen aus allen Departements des Landes vertreten.

Derzeit wird der Jahreshaushalt im Senat erörtert und er wurde soeben in der Abgeordnetenkammer verabschiedet, wobei fast keine Ausgaben getätigt werden und keine Rückerstattung der Löhne und Gehälter in Höhe von 5 % vorgesehen ist, die im Jahr 2020 verloren gingen. Außerdem werden Mittel in Höhe von 20 Millionen Dollar für den Erwerb von INC-Land (Kolonisierung) gestrichen, wovon die derzeitigen Kolonisten und Tausende von angehenden Kolonisten betroffen sind. Sie vertieft die Privatisierungen und die Verkleinerung öffentlicher Unternehmen, verschlechtert die Situation des öffentlichen Gesundheits- und Bildungswesens und hält die öffentlichen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und die Infrastruktur, die auch für die Schaffung neuer Arbeitsplätze von entscheidender Bedeutung sind, sehr niedrig.

Auf der anderen Seite ist die 9. Runde der Lohnverhandlungen im Gange, wo die Vereinbarungen für die Löhne und Arbeitsbedingungen des privaten Sektors getroffen werden. Die Wirtschaftskammern sind geschlossen gegen die Lohnerholung und die Anpassung an die Inflation. Angesichts dieser Situation und des deutlichen Rückgangs der Zahl der Infektionen und Todesfälle durch Covid-19 gab es im Juli und August sehr wichtige Mobilisierungen, und es war notwendig, die Kämpfe zu vereinen. Sie richten sich gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf das Volk - durch die gleiche Regierung, die den Containerverkehr des Hafens von Montevideo bis 2081 dem belgischen Monopolisten Katoen-Natie überlassen hat und das Freihandelsabkommen mit China vorantreibt, was einen neuen Schlag für die nationale Industrie bedeuten würde.