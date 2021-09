„Hast du dich auch bei wikipedia 'informiert'?“

So ging es Zehntausenden in den letzten Wochen. Aber der Ruf von wikipedia als neutrale Online-Enzyklopädie ist ein modernes Märchen. Klingt schön, ist aber von der Realität so weit entfernt wie der Märchenprinz auf seinem weißen Pferd von den brandschatzenden Rittern im Mittelalter.

Der Eintrag zur MLPD widerspricht eklatant dem eigenen Anspruch von wikipedia, einen neutralen Standpunkt zu vertreten. Ungeachtet dessen, dass wirkliche Neutralität in der Klassengesellschaft ohnehin eine Fiktion ist, widerspricht der Eintrag den einfachsten Anforderungen an eine objektive und sachliche Darstellung. Er reproduziert antikommunistische Lügen über die MLPD und versucht, ihnen noch die Weihe der Wissenschaftlichkeit zu geben.

Führungskraft des Inlandsgeheimdienstes "Politikwissenschaftler"?

Schon im vierten Satz heißt es: „Sie [die MLPD] wird vom Politikwissenschaftler Helmut Müller-Enbergs als politische Sekte eingestuft.“ Müller-Enbergs ist Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz Berlin. Später werden zwei weitere Verfassungsschützer als „Politikwissenschaftler“ zitiert. Als ob es ein neutrales Bild ergibt, wenn man drei Leute aus dem Schalke-Trainerstab über den BVB befragt?!

Der Vorwurf, die MLPD sei eine Sekte, ist eine bösartige Verleumdung! Den Kapitalismus kann die Verfassungsschützer nicht schönreden, dann wollen sie wenigstens die Leute von der grundsätzlichen Alternative des Sozialismus abschrecken. Was man in jedem Sportverein guten Teamgeist nennt, wird im Verfassungsschutz-Jargon in Bezug auf die MLPD zu einem „starken Maß sozialer Einbindung“, vor dem man warnen muss.

Armin Pfahl-Traughber, der als langjähriger Referatsleiter beim Verfassungsschutz mit an der Verteufelung der MLPD arbeitet, behauptet, sie wäre gesellschaftlich und politisch isoliert, und das würde einer religiösen Sekte ähneln. Welche Partei hat solche mit dem Leben der Massen verbundenen Politiker wie die MLPD, die in Betrieben, Gewerkschaften, Nachbarschaft und Sportvereinen aktiv und geschätzt sind?

"Höchst problematisch, den Verfassungsschutz als Quelle zu nutzen"

Völlig zu Recht entwickelt sich die Kritik am Antikommunismus bei wikipedia. Der ganze Abschnitt „Sektenvorwurf“ ist inzwischen mit dem Hinweis versehen: „Die Neutralität dieses … Abschnitts ist umstritten.“

Auf der Diskussionsseite zur MLPD, die es wie zu jedem wikipedia-Eintrag gibt, heißt es zum Beispiel: „Der ... 'Sektenvorwurf' scheint keine wissenschaftlich-objektive Beurteilung, sondern die ideologisch motivierte Meinung eines kleinen Kreises antikommunistisch eingestellter Verfassungsschützer zu sein.“ Ein zweiter antwortet: „Das ist eigentlich eine Grundsatzdiskussion. ... Ich sehe es jedenfalls auch als höchst problematisch an, den Verfassungsschutz … als Quelle zu nutzen.“

Der Verfassungsschutz untersteht den Innenministerien, ihn als Quelle zu nutzen, heißt letztlich, die Regierung über die wikipedia-Einträge ihrer politischen Gegner bestimmen zu lassen. Während der Verfassungsschutz in der Kritik steht, die schützende Hand über faschistische Umtriebe zu halten, betreibt er bei wikipedia massive Verleumdungen.

Antikommunistische Respektlosigkeit

Am 3. September deckte Jan Böhmermann in einer sehenswerten Folge des ZDF-Magazin Royal auf, wie PR-Agenturen die Manipulation von wikipedia-Einträgen zum Geschäftsmodell machen, große Konzerne und bürgerliche Parteien das nutzen. In Bezug auf den Eintrag der MLPD ist eindeutig, dass hier massive Manipulation stattfindet.

Der „Administrator“ Atomiccocktail (Peter Wuttke, Hamburg) fällt dabei besonders durch seine antikommunistische Doppelmoral auf. Er betreibt selbst eine Agentur, die für Firmen und öffentliche Einrichtungen Wikipedia-Einträge erstellt und betreut. Während er andere auf den „neutralen Standpunkt“ (Npov – Neutral point of view) hinweist, begründet er die Ablehnung einer Ergänzung mit Bezug auf den MLPD-Gründer Willi Dickhut ganz "neutral": „Wen interessiert, was dieser Clown sagt.“

Das ist eine unverfrorene Respektlosigkeit! Man mag ideologisch-politisch anderer Meinung sein als Willi Dickhut. Aber wer Willi Dickhut als Clown beschimpft, der hat entweder keine Ahnung oder ist hasserfüllter Antikommunist übelster Sorte - oder beides. Willi Dickhut war ein Arbeiter, der jahrzehntelang um den Zusammenschluss der Arbeiterbewegung – gerade aus KPD und SPD – gekämpft hat; der selbst im KZ im Hitler-Faschismus und unter Folter unbeirrbar antifaschistisch arbeitete; der ohne Rücksicht auf persönliche Nachteile die revisionistische Entartung der KPD aufdeckte und der mit seiner theoretischen Arbeit eine sichere Leitlinie für den Aufbau der Partei neuen Typs legte. Ein Mensch mit Charaktereigenschaften, wie sie offenbar nicht unterschiedlicher zum üblen Strippenzieher Atomiccocktail sein könnten.

Keine Partei in Deutschland so demokratisch organisiert

Genannter Atomiccocktail spricht gar in faschistoider Weise von den Führungsgremien der MLPD als „Führerfamilie und ihre[n] Jünger[n]“. In Wirklichkeit gibt es keine andere Partei in Deutschland, die so demokratisch organisiert ist, wie die MLPD. Für das Zentralkomitee kann nur kandidieren, wer die Zustimmung der Basis hat, regelmäßig in einer Gruppe an der Basis mitarbeitet und sich aktiv an der Kleinarbeit beteiligt. Die Parteivorsitzende Gabi Fechtner wurde sowohl auf dem Parteitag, als auch beim ersten Plenum des neuen Zentralkomitees in geheimer Wahl einstimmig gewählt.

So praktisch wikipedia zuweilen im Alltag ist, macht euch über die MLPD selbst ein Bild! Protestiert gegen das undemokratische Vorgehen bei wikipedia! Gib Antikommunismus keine Chance!