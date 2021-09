Revolutionärer Weg 36

Hilfreiche Auseinandersetzung in der öffentlichen Studiengruppe

„Jetzt erfahre ich mal, in was für einem Land ich lebe!“ So ein Fazit eines Teilnehmers bei unserer öffentlichen Studiengruppe zum Buch von Stefan Engel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“.