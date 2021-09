Zu seiner Großspende sagt er: „Durch mein langjähriges Arbeitsleben habe ich eine Rente, die für ein auskömmliches Leben reicht. Ich habe mich entschieden, 100.000 Euro einer Erbschaft an die MLPD zu spenden. Ich wende mich damit auch bewusst gegen die vorherrschende bürgerliche Weltanschauung, jeder müsse nur nach sich selber schauen. Ich habe in meinem Arbeitsleben in verschiedenen Betrieben die Klassengegensätze erlebt und festgestellt, gegen Unternehmerwillkür können wir uns nur gemeinsam wehren. Mit Solidarität und gemeinsamem Handeln der „kleinen Leute“ können wir Erfolge erreichen.“

Thomas Keßler vertritt weltanschaulich den Marxismus-Leninismus. Heute meint er besorgt, aber auch selbstbewusst: „Wir leben in einer Zeit der zunehmenden Bedrohung der Zukunft der Menschheit. Am augenfälligsten ist das an der Umweltfrage. Verschiedene Kipppunkte im Übergang zu einer globalen Umweltkatastrophe beginnen sich herauszubilden. Die Herrschenden sind unfähig und unwillig, diese Umweltkatastrophe zu verhindern. Ich bin mir sicher, dieses kapitalistische System muss überwunden werden. Die Lösung kann nur im wissenschaftlichen Sozialismus liegen, in der die Einheit von Mensch und Natur hergestellt wird. Ich bin mir sicher, dass die MLPD diese Spende richtig nützt, so wie sie es aktuell in ihrem Spendenaufruf zur Bundestagswahl begründet. Arbeiterpolitik wird nur durch Arbeiter finanziert.“



Klaus Dumberger, Parteigeschäftsführer der MLPD, dazu: „Wir freuen uns sehr über diese selbstlose Großspende, die wir zusätzlich in die Ausbildung unserer Mitglieder, die Förderung des Generationswechsels und den Parteiaufbau in Regionen, in denen wir bisher noch nicht so bekannt sind, investieren werden. Wir finanzieren unsere Politik nur aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Zur Bundestagswahl haben wir in unserer Kleinarbeit bereits 585.000 Euro von Tausenden Spendern gesammelt.“