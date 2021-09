Kämpferische Weltfrauen: von Rojava bis nach Tunis - mit Asya Abdullah

Sie wird über die Situation in Rojava und das neue Selbstbewusstsein der Frauen berichten. Die Veranstaltung findet übermorgen, am Freitag, dem 17. September 2021, um 18 Uhr im kurdischen Kulturverein, Kaiser-Wilhelm-Straße 260, 47169 Duisburg, statt. Der Frauenverband Courage, die kurdische Frauenorganisation YÜKSEL, Meral Dogan (Mitglied im Ver.di Bundesmigrationsausschuss), die Europakoordinatorin Suse Bader sowie ICOR-Hauptkoordinatorin Monika Gärtner-Engel und der Kämpferische Frauenrat freuen sich sehr auf Asya Abdullah und laden herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

Rojava, das Gebiet der demokratischen Selbstverwaltung, ist dem faschistischen Regime der Türkei ein Dorn im Auge. Immer wieder versuchen Erdoğans Truppen, Rojava militärisch zu besetzen. Tapfer verteidigen die Kämpferinnen und Kämpfer von YPG und YPJ (Volks- bzw. Frauenverteidigungseinheiten, Anm. d. Red.) und die gesamte Bevölkerung Rojava. Gleichzeitig bauen sie ihre demokratische Selbstverwaltung auf.

Asya Abdullah setzt sich für demokratische Autonomie in Rojava, Nordsyrien, ein. Sie betont die Rolle der Frau im Kampf um eine moralisch-politische Gesellschaft auf der Grundlage von Gerechtigkeit, Gleichheit und Befreiung vom Patriarchat. Sie wird über die Situation in Rojava und das neue Selbstbewusstsein der Frauen berichten. Unsere Solidarität gilt den mutigen Kämpferinnen und Kämpfer, die in Rojava den IS besiegt haben. Wir verurteilen die völkerrechtswidrige Besetzung von Teilen Nordsyriens durch das faschistische Erdoğan-Regime.

Wir freuen uns, wenn die kurdischen Kämpferinnen gemeinsam mit uns und vielen anderen Frauenorganisationen die nächste Weltfrauenkonferenz 2022 in Tunis mit vorbereiten und durchführen.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung