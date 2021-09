Kandidat Hubert Bauer: „Halten sie den Moderationskodex ein!“

Wertes Moderationsteam von Abgeordnetenwatch, Sie haben vorgestern zwei Fragen im Wahlportal an mich als Direktkandidaten der MLPD im Wahlkreis 261 freigeschaltet, die beide nicht dem Moderationskodex entsprechen. Die Frage "Warum paktiert die MlPD mit Terrororganisationen wie die PKK oder der Hamas?" von Wolf Herbert am 11. September 2021 – 22.11 Uhr verstößt in zwei Punkten gegen Ihren Kodex, dass solche Beiträge nicht erscheinen: "Beiträge mit Beleidigungen, Beschimpfungen und menschenverachtenden Formulierungen; Beiträge, die Tatsachenbehauptungen, Zitate und Statistiken (Zahlen) enthalten, die nicht mit Quellen belegt werden.“

Da die Frage presserechtlich betrachtet eindeutig eine unwahre Tatsachenbehauptung darstellt, die Sie entgegen Ihres Kodex öffentlich machen, werde ich den Sachverhalt an die MLPD weiterleiten, die mit dieser Verleumdung beleidigt wird. Ich bedaure, dass Sie meine Hinweise von gestern in der Früh bislang nicht ernst genommen und auch nicht beantwortet haben. Mit der unkritischen Veröffentlichung solcher unwahren Tatsachenbehauptungen behindern Sie unsere demokratischen Rechte im Wahlkampf!

Zum Zweiten habe ich Sie aufgefordert, den ständig fragenden "Thomas Schade aus Wernau" nicht mehr zu publizieren. Er hat nun bereits die 15. auf antikommunistische Effekte abzielende Frage gestellt. Sie behaupten im Kodex: "Unangemessen viele Fragen pro Fragesteller / Fragestellerin oder Abgeordneten/Kandidierenden" würden nicht freigeschaltet. Wann ist es den unangemessen, wenn nicht beim 15. Mal? Eine Reihe seiner Fragen haben sie ja bislang problemlos wegmodereriert. Diese Fragen haben alle nichts mit der Bundestagswahl zu tun. Eine Reihe solcher Fragen musste ich leider bereits beantworten. Dieser Mensch schickt zudem drohende E-Mails an meine Privatadresse sowie an örtliche Adressen in Esslingen, die er (sie?) der MLPD zuordnet. Warum wird so etwas von Ihnen noch durch Veröffentlichung gefördert? Ich sehe wenig Sinn darin, solchen paranoiden Menschen Zeit zu opfern. Ich bitte um zeitnahe Entfernung dieser verleumderischen Anfragen.

Das Moderatorenteam antwortete u.a.: "Guten Tag Hubert Bauer, danke für Ihre Mail. ... Da Wahlen sind, schalten wir generell großzügig Fragen an die Kandidierenden frei. Da Thomas Schade Ihnen Fragen zu verschiedenen Themen gestellt hat, haben wir diese freigeschaltet. Wir haben allerdings einen internen Vermerk angelegt, dass auf die Anzahl an Fragen in Zukunft zu achten ist und auf die Frageabsicht."