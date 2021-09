Landesweiter Streik der Justizbeschäftigten

Die 736. Gelsenkirchener Montagsdemo am heutigen 13. September mit dem Schwerpunkt "Gespräch mit Bundestagskandidatinnen und -kandidaten" beginnt ab 17.30 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz, Bahnhofstraße - selbstverständlich auf antifaschistischer Grundlage. Die Diskussion am Offenen Mikrofon startet mit Beiträgen der Politiker - welche Ziele sich die Parteien stellen, welche Schwerpunkte sie legen, insbesondere zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie zur Umweltpolitik. Besonders interessiert uns natürlich die Position zu Hartz IV, zur Flüchtlingspolitik, zur Rente mit 67, zum sozialen Arbeitsmarkt, zum Problem der Lanzeitarbeitslosigkeit, zur Perspektive der Jugend. Nach kurzen Beiträgen geht es in die Diskussion am offenen Mikrofon. Welche Fragen und Themen brennen Ihnen auf den Nägeln? Bringen Sie sich mit in die Debatte ein, alle Interessierten sind auf antifaschistischer Grundlage herzlich willkommen.