Mit Volldampf in die Umweltkatastrophe – das ist die verlogene „Heimatliebe“ der AfD

Doch wer ihr aktuelles Wahlprogramm genauer liest, wird eines besseren belehrt! Dort heißt es allen Ernstes: „Der Anstieg der Konzentration von CO 2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen. Niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die AfD bezweifelt aber, dass diese nur negative Folgen hat. … Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten“.¹

Das soll die AfD mal den Menschen im Ahrtal sagen, die alles verloren haben: Ihre Angehörigen, ihre Häuser, ihre Lebensgrundlage! Der CO 2 -Gehalt lag 2019 in der Atmosphäre bereits bei 412 ppm², während er zu Beginn der Industriealisierung bei etwa 280 ppm³ lag. Der damit einhergehende Treibhauseffekt und die massive Erderwärmung stellen die gesamte, über Hunderte Millionen Jahre gewachsene Biosphäre mehr und mehr infrrage. Das führt nicht zum „Ergrünen der Erde“, sondern zur Instabilität globaler Luftströmungen, zu sintflutartigen Regenfällen, Dürren und dramatischen Waldbränden, Gefährdung von Millionenstädten in den Küstenregionen der Welt, Auftauen der Permafrostböden, Gletscherschmelze usw. Doch die AfD erklärt das „Klima per se (als) nicht schutzfähig“⁴ und lehnt jede Senkung der CO 2- Emmissionen rundweg ab!

Mit ihren „alternativen Fakten“ leugnet sie die dialektisch-materialistisch untermauerte Anklage: Die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Natur ist ein Wesensmerkmal der imperialistischen Weltordnung geworden. Dabei steht die aufziehende Klimakatastrophe in dynamischer Wechselwirkung zu anderen zerstörerischen Faktoren wie dem Wald- und Artensterben, dem Ozonloch, der Gefahr umkippender Weltmeere, der Vermüllung und Vergiftung usw. So verbindet die AfD die reaktionäre Leugnung der Tatsachen mit dem Antikommunismus: „Nicht Verzicht, Rückschritt und Sozialismus haben die Umweltbelastungen seit Jahrzehnten reduziert, sondern … Marktwirtschaft“⁵.

Kein Umweltverbrechen der kapitalistischen „Marktwirtschaft“ ist der AfD zu dreckig und zu gefährlich: Wir versprechen der AfD, wir werden den Kampf zur Durchsetzung dringend notwendiger Sofortmaßnahmen und unseren Wahlkampf zu einer Schule des gesellschaftsverändernden Kampfes machen – Rettet die Umwelt vor der kapitalistischen Profitwirtschaft!