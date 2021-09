„Prophetomat“ zeigt Übereinstimmung mit der Internationalistischen Liste / MLPD

Bis zu 40.000 Beschäftigte des polnischen Gesundheitswesen demonstrierten am 11. September in Warschau für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Unter Losungen wie „Nehmt das Geld von den Politikern und gebt es den Gesundheitsarbeitern!“ gingen Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Apotheker, Physiotherapeuten, Krankenhaustechniker, Sanitäter und viele andere auf die Straße und versammelten sich vor dem Gesundheitsministerium und dem Parlament (Sejm). Die Demonstranten hielten auch eine Schweigeminute im Gedenken an die 500 Angestellten des Gesundheitswesens, die in der Pandemie am Coronavirus gestorben sind.