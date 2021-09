Essen

Straßenumzug in Katernberg: "Das war toll!"

„Das war toll!“ - so die Bilanz einer Kollegin zum Umzug mit Bollerwagen und Live-Musik in Essen-Katernberg. Sie hat die MLPD und die Wahlkämpferbewegung „Die Internationalisten“ erst vor kurzem beim Picknick in Altenessen kennengelernt. Im vom Bergbau geprägten Wohngebiet kamen viele - oft migrantische - Familien aus den Gärten, ans Fenster, klatschten und der Daumen ging hoch.

Korrespondenz