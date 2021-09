U 18-Wahlen: Steigendes politisches Interesse

Die CDU/CSU erhielt mit 17 % der Stimmen 11 % weniger als 2017; die Grünen stiegen wegen des wachsenden Umweltbewusstseins an von 16 auf 21 %, während die SPD bei knapp 20 % gleich blieb. Auch die FDP stieg von 6 auf 12 %, die Linke verlor etwas von 8 auf 7,5 %. Die AfD hatte schon immer bei der in der großen Mehrheit antifaschistischen Jugend nur halb so viele Stimmen wie bei den Erwachsenen; jetzt verlor sie bundesweit noch einmal 1 % und erhielt 5,8 %.

Eine deutlichere Polarisierung ist im Vergleich zwischen einigen Bundesländern sichtbar: Während in Berlin die Grünen mit fast 28 % stärkste Kraft wurden , erhielten sie in Sachsen nur 14 und in Thüringen nur 8 %. Umgekehrt ist die AfD in Berlin unter 5 %, während sie in den beiden anderen Bundesländern jeweils die meisten Stimmen erhielt mit 17 % in Sachsen und 16,3 % in Thüringen. Das Interesse der U 18-Wähler an der Umwelt zeigt sich auch noch an dem Wahlergebnis der Tierschutzpartei mit 5,7 %. Wie in früheren Jahren kamen die „Sonstigen“ mit 11,8 % auf rund doppelt so viel Stimmen wie bei den Erwachsenen. Das Ergebnis dieser Parteien, darunter die MLPD, wird wohl erst am Montag bekannt gegeben.