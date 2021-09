Schwester Katja: "Ich habe mir vorm Tor das Buch von Stefan Engel gekauft"

Das Höchste der Gefühle an „Mitreden“, so der Kommentar, was uns die Herrschenden zubilligen, ist alle vier Jahre ein Kreuzchen. Und danach sind die Herren und Damen Abgeordneten nur noch ihrem „Gewissen“ verantwortlich, nicht ihren Wählern! Wenn wir, wie die Lokführer, für unsere Interessen streiken, werden wir in den Medien als „maßlos“ verunglimpft. So auch im Kampf gegen Corona. Statt Riesengewinne der Pharmakonzerne mit der Coronaimpfung könnten bei Aufhebung des Patentschutzes weltweit alle Menschen in kürzester Zeit geimpft werden.

Vor solchen Überlegungen und unserem eigenständigen Denken und Handeln haben die Herrschenden Angst. Da kommt dann immer sofort die antikommunistische Keule. „Bist wohl für die Roten?“ „Das ist ja Sozialismus“. So schreit der Chor der Konzernbosse, bürgerlicher Parlamentarier und der Medien.