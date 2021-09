Wählerinitiative „Lisa Gärtner“ bereitet internationale Kulturbühne vor

In vielen Städten sind in dem Rahmen örtliche Jugendkonzerte im Anschluss geplant. In Gelsenkirchen brachte der Jugendverband REBELL den Vorschlag ein, sich nicht nur auf Bands zu beschränken. Es gibt so viele Jugendliche, die kulturelle Fähigkeiten haben – Tanzen, Akrobatik, Rappen usw. Deshalb haben wir einen Titel für unser Jugendkonzert überlegt, der die gesamte Bandbreite abdeckt: „Internationale Kulturbühne“ - darunter versteht jeder was und es passt gut zu „Internationalistische Liste /MLPD“. Auch für andere Aufgaben wie Security, Verpflegung usw. werden Leute gebraucht.

Wir nutzen den Endspurt der heißen Phase, um Jugendliche dafür zu gewinnen, sich für die Wahlkämpferbewegung einzutragen . Wir fragen auch gleich, wie sie sich für das Kulturprogramm einbringen können. Viele Mitglieder der Wählerinitiative haben Kontakt zu Migrantenvereinen, die wiederum Sänger oder Musiker kennen, und die ehrenamtlich auftreten.

Bei einem Vorbereitungstreffen entschieden wir uns dafür, einen kleinen Handzettel mit Aufrufcharakter zu drucken, den wir bei der Kleinarbeit vor den Schulen und den Lehrwerkstätten einsetzen. Auf der Montagsdemo am 13. September trugen sich allein vier Jugendliche in die Wählerinitiative ein. Wir hatten sie darauf angesprochen, ob sie bei der Kulturbühne mitmachen wollen. Die anstehenden Kinderfeste am Wochenende nutzen wir, um eine Trommeleinlage zu üben. Damit der Abschluss der heißen Phase der Internationalistischen Liste / MLPD unüberhörbar wird!