Wahlkampf auf der Zielgeraden

In den letzten Wochen wurden bereits hunderttausende Wahlprogramme und Wahlzeitungen eingesetzt.

Der Verlag Neuer Weg informiert, dass hier für den Schlussspurt noch Wahlzeitungen und -programme bestellt werden können. Es gibt noch Kontingente und wir suchen fleißige Jugendliche, Kids und andere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die in Briefkästen in Hochhaussiedlungen Wahlzeitungen an den Mann und die Frau bringen.

Meldet euch dazu möglichst am Wochenende unter 0201-25915 oder unter vertrieb@neuerweg.de

Wir senden sie euch dann umgehend zu. Euer Verlag Neuer Weg!