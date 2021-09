Wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit für Karl Marx?

Es freut mich sehr, meinen geschätzten Kollegen Rolf Becker bald im Kultursaal Horster Mitte sehen zu können. Wenn er am 15. September, 18 Uhr, in Gelsenkirchen Marx-Texte lesen wird, werde ich sehr gerne dabei sein.

Seine Lesung wird aus Schriften und Briefen von Karl Marx, Friedrich Engels und Heinrich Heine bestehen und er wird Stellung nehmen zu Problemen der Gegenwart.

Texte mit Perspektive, vorgetragen von einem echten Könner - wie wohltuend in Zeiten, in denen sich Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidaten vor allem in Scheingefechten beharken. Im Grunde sind sich alle drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock einig darüber, dass der Kapitalismus weiter bestehenbleiben soll. Marx wiederum hat in seinen Werken bewiesen, dass der Kapitalismus auf Dauer nicht funktionieren kann und dass er durch den Sozialismus abgelöst werden muss. Ein Grund mehr, dass Original kennenzulernen.

Wann und wo?

Der Einlass zu dieser Veranstaltung, die im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen stattfinden wird, ist ab 17 Uhr. Es gibt Verpflegung und Getränke. Der Eintritt beträgt sechs Euro ermäßigt vier Euro.

Die Veranstaltung wird unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, Impf- bzw. Testnachweise bereitzuhalten.

Mehr dazu und den aktuellen Veranstaltungsflyer