Was ist der Unterschied zwischen der DKP und der MLPD?

Frage: „Was ist der Unterschied zwischen DKP und MLPD?“

Stefan Engel: „Die MLPD hält an den Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus fest, während die DKP diese 1968 für einen Kuhhandel für ihre Legalisierung mit dem Innenministerium aufgegeben hat. Die DKP ist der Meinung, dass der Sozialismus friedlich aus dem Kapitalismus herauswachsen kann. Die MLPD geht davon aus, dass es irgendwann einmal eine revolutionäre Weltkrise gibt, die Massen nicht mehr in der alten Weise leben wollen und die Herrschenden nicht mehr in der alten Weise regieren können. Wenn die entscheidende Mehrheit des internationalen Industrieproletariats für den Sozialismus ist wird es zu einer sozialen Revolution kommen, die von der MLPD unterstützt wird. Die DKP macht eine opportunistische Politik, während die MLPD an der revolutionären Kleinarbeit festhält. Die DKP verteidigt die DDR, als diese sich bereits seit dem Mauerbau zu einem bürokratischen Kapitalismus gewandelt hat, wie es die MLPD sieht.