Wer auf Postenjagd ist, kann nicht die Interessen der Massen vertreten

Frage: Ihr Kandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD sprecht euch ja gegen das Diätensystem aus. Aber sollte eine gute Arbeit nicht auch angemessen bezahlt werden?

Stefan Engel: Für die MLPD/Internationalistische Liste ist die Übernahme von politischer Verantwortung am Grundsatz ausgerichtet: Dem Volke dienen. Wer dagegen nur auf Pöstchen aus ist und hohe Einkommen, kann niemals die Interessen der breiten Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren, neigt zur Bestechlichkeit und zum Opportunismus.

Frage: Was ist der Unterschied zur SGP oder auch der DKP und der MLPD?

Stefan Engel: Die SGP ist eine trotzkistische Organisation, die dem sozialistischen Aufbau in der Sowjetunion feindlich gegenüberstand. Die DKP hat 1968 die Grundsätze des Marxismus-Leninismus verraten, um als legale Partei zugelassen zu werden. Die MLPD steht für den echten Sozialismus wie ihn Marx und Lenin entwickelt haben. Wer den Sozialismus stärken will, muss die Internationalistische Liste/MLPD wählen!

Frage: Wie erklärt die MLPD, dass die USA den neu-imperialistischen Ländern wie China, Russland, Türkei quasi kampflos das Feld in Afghanistan überlassen? Was sagt die MLPD dazu? Was steckt dahinter?

Stefan Engel: Die NATO hat kürzlich einen Strategiewechsel vollzogen. Jetzt ist China der Hauptfeind und darauf konzentriert sie alle militärischen Kräfte. Hinzu kommt, dass der Afghanistanfeldzug sich festgefahren hat und kein positives Ergebnis mehr im Sinne der beteiligten Imperialisten zu erwarten war. Nicht zuletzt war die 20-jährige Besatzung ein teurer Spaß, der bei der zunehmenden Staatsverschuldung kaum noch ohne gefährliche Folgen zu leisten war.