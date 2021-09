Dortmund: Antikapitalistische Tendenz gestärkt

5000 beim Klimaaktionstag

Mit 5000 Demonstranten sind fast doppelt so viele zur Abschlusskundgebung des Klimaaktionstages von FFF in Dortmund gekommen wie geplant. Sie waren in einem Sternmarsch mit drei Lauf- und vier Fahrradtouren zum Hansaplatz gekommen.

Von gp