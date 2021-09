Lieber Hannes, mei Liaba, da hast du dich ja was getraut! Weil du die MLPD als die „echten Kommunisten“ in deiner Sendung am Donnerstag spätabends erwähnt hast.

Und das, wo Sender wie der BR auf Geheiß unseres Verfassungsschutzes und Heimatministers Seehofer die mediale Bekanntmachung dieser Partei mit zu den größten Todsünden zählen. Welche Strafen - außer der ewigen Verdammnis - die antikommunistische Gesetzestafel der Herren dafür vorsieht, weiß ich nicht. Solltest du aber eine solche erwarten, dann kannst du dir sicher sein: Die Solidarität der „echten Kommunisten“ ist dir gewiss.

Pfuit di und mit kommunistischen Grüßen