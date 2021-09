Ein Feuerwerk von Argumenten für die Wahl der MLPD und für den Sozialismus

Gabi Fechtner zerlegte in ihrer Rede die Ausreden der bürgerlichen Politiker und Politikerinnen zu den ganzen Krisen des Kapitalismus. Unser Slogan: "Nur noch Krisen, eine Lösung: Sozialismus!" polarisiert und hat es geschafft, dass diese Diskussion im Wahlkampf voll entfaltet ist. So warnt der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder vor einem „Linksrutsch": "Wir brauchen keine Revolution!“ Die peinliche "Rote-Socken-Kampagne" wärmen sie wieder auf, weil die Sympathien für den Sozialismus unter den Arbeitern und der Bevölkerung nicht tot zu kriegen sind - im Gegenteil: Wir haben noch in keinem Wahlkampf so viel über den Sozailismus diskutiert wie heuer!

Die Rede hatte mehrere Höhepunkte: Die Arbeiterkämpfe gegen Arbeitsplatzvernichtung, die Forderung nach mehr Lehrstellen für die Jugend, den gemeinsamen Kampf von Arbeitern und Umweltbewegung für wirklichen Umweltschutz statt Greenwashing. Die als "Friedenspolitik" getarnte Besatzungspolitik der Nato in Afghanistan ist komplett gescheitert. Nach dem Abzug der Nato wird die Welt aber nicht friedlicher. Die Widersprüche zwischen den Imperialisten - alten und neuen - werden schärfer, die Kriegsgefahr wächst, wir brauchen eine viel stärkere Friedensbewegung mit einer klaren Orientierung gegen jegliche imperialistische Einmischung.

Verständlich hat Gabi Fechtner in ihrer Rede auch die kompliziertesten Zusammenhänge anschaulich erklärt, hat die Leute mobilisiert, diesmal "keine halben Sachen" zu machen, mit ihrer Stimme den Arbeiterinteressen und dem Sozialismus Gewicht zu verleihe, dem sich in der Krise befindenen Antikommunismus weitere Schläge zu versetzen und selbst neue Politikerinnen und Politiker zu werden.

Am Büchertisch der MLPD und dem Infostand der Wählerinitiative Michel Barimis informierten sich viele Passanten und es gab lange Diskussionen über die Perspektive Sozialismus. Vor allem die Umweltfrage lag vielen am Herzen. „Aber wollt ihr die Wirtschaft kaputt machen?“ war eine Frage in der Debatte. Wir sagen: "Die Verursacher sollen bezahlen!" Zum Beispiel für den kriminellen Abgasbetrug! ATIF-Mitglied Erhan Aktürk sprach im Anschluss und betonte die notwendige Auseinandersetzung und rief als Kandidat der Internationalistischen Liste/MLPD auf, diese zu unterstützen und seine Stimme dafür abzugeben. Mit dem Gitarristen „Trash Harry“ und dem Dichter der Nürnberger Montags-Demo Woody, kam die Kultur nicht zu kurz.

Im Anschluss haben sich die MLPD am bundesweiten Protesttag gegen das Verbot der HPD durch die türkische Regierung beteiligt. Gabi Fechtner sprach und Erhan Aktürk, (er kandidiert auf der internationalistischen Liste /MLPD ) betonte, dass ohne Organisation wir machtlos sind, nur organisert im internationalistischen Kampf können wir etwas erreichen.

Die Veranstaltung zu dem Buch: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunis-mus“ am Abend in der großen Aula des Nachbarschaftshaus Gostenhof war ein weiteres Highlight. Überzeugend legte Gabi Fechtner dar, dass die bürgerliche Weltanschauung in der Krise ist und wie der Antikommunismus in der Geschichte der BRD einzigartig bis zur Staatsreligion hochstilisiert wurde. Und obwohl die MLPD von den Herrschenden attackiert wird wie nie, ist auch das in erster Linie Ausdruck der Krise der bürgerlichen Ideologie, was die ständig erneute Modifizierung des Antikommunismus zeigt. So setzt sich Gabi u.a. mit der Mär der „Ideologiefreiheit“ auseinander, die dazu dienen soll, die wahren Machtverhältnisse zu verschleiern. Doch nur im ideologischen Kampf werden Ross und Reiter deutlich, können wir der Wirklichkeit immer näher kommen. Der ideologische Kampf ist ein Vorgefecht und Teil des Kampfes um die Befreiung der Menschheit. Zur Vertiefung der Auseinandersetzung lud die Kreisleitung Nürnberg-Fürth-Erlangen die Veranstaltungsteilnehmer herzlich zum nächsten Treffen der Studiengruppe ein.