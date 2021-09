Eine Leserin antwortet Luisa Neubauer

Liebe Luisa Neubauer, vielen Dank für deinen aufrüttelnden Brief im Hinblick auf den 24. September. Ich teile uneingeschränkt deine wissenschaftlichen Erkenntnisse und deine daraus resultierenden Ängste. Hat die Menschheit morgen noch Über-Lebenschancen? Diese Frage treibt Millionen Menschen mittlerweile um und spielt ja auch im Wahlkampf bei uns eine große Rolle. Aber wie du richtig festgestellt hast: Keine der bürgerlichen Parteien hat in ihrem Programm einen konsequenten Klimaschutz verankert – einen Klimaschutz, der ab jetzt schnellstmöglich greifen muss! Auch die Grünen haben dieses konsequente Programm nicht, denn sie werden – und wollen – Kompromisse machen, um an der Regierung beteiligt zu werden.

Natürlich werde ich am 24. September mitdemonstrieren: Ich habe vier Enkel, und schon um denen ein Überleben zu sichern, sind mir diese Aktionen wichtig! ...

Ich habe Fridays for Future von Anfang an aktiv unterstützt. Allerdings – und da setzt meine Kritik an FFF an – als Mitglied der MLPD mit Fahnen und Materialien. Dies zog ... bundesweit, immer wieder die Kritik und Ablehnung der FFF-Aktivisten und Ordner nach sich, was oft zu erheblichen Behinderungen führte. Muss das sein? Wäre es nicht toll, wenn alle Parteien und Organisationen mit ihren Fahnen teilnähmen? Dann könnte man genau sehen, wer sich aktiv beteiligt – und wer nicht! Und – glaub mir - der Umwelt ist es egal, ob man mit oder ohne Fahne demonstriert!!!

Im Übrigen ist die MLPD die einzige Partei, die ein umfassendes und grundsätzliches Umweltprogramm hat. Bereits 2014 erschien unser Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“ von Stefan Engel. Es ist ja mehr als ein Klimawandel: Es sind ja die Wälder und Meere etc., die zerstört werden. Diese mutwillige Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen gehört heute untrennbar zur Profitwirtschaft des Kapitalismus – unter der Diktatur der Monopole! Das heißt eine „Konferenz-Diplomatie“ und grünes Co-Management, wie die bürgerlichen Parteien es beabsichtigen, reicht nicht mehr aus, um den Planeten zu retten. „System change“ fordern die jungen Aktivisten und das ist es, was die Welt braucht.

Liebe Luisa Neubauer, ich denke, die Rettung des Planeten kann nur unsere gemeinsame Sache sein! Lass uns solidarisch und kämpferisch am 24. September gemeinsam auf die Straße gehen. Jeder Zwiespalt schadet der Sache!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen erfolgreichen Einsatz am 24. September.