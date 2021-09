Erste Internationale Kunsthandwerksmesse von People to People am 9. Oktober

Das ist mitten in der Pandemie natürlich eine Herausforderung. Die Veranstalter haben sich bemüht, interessante Gegenstände zu präsentieren. Neben Kaffee, Tee und Kunsthandwerk werden natürlich auch interessante Bücher vorgestellt bzw. das Reiseangebot von People to People. Oder das Weinangebot von Winzern. Eingeladen sind auch die Hilfsorganisation Solidarität International, die Deutsch-Südafrikanische Freundschaftsgesellschaft Marikana sowie die Deutsch-Philippinische Freundschaftsgesellschaft, die dort ihre Projekte vorstellen können. Was dort angeboten wird, kann gekauft werden. Der Erlös ist eine direkte Unterstützung für die Verkäufer und Hersteller dieser Waren aus den jeweiligen Ländern.

Zeitgleich mit der Messe findet ein Flohmarkt statt, der sich vor der Horster Mitte schon zu etablieren beginnt. Diese Verbindung von Flohmarkt und internationaler Kunsthandwerksmesse ist eine Premiere. Die Besucher des Flohmarkts haben damit auch die Gelegenheit, sich von dieser neuartigen Messe inspirieren zu lassen.

Eingeladen sind ebenfalls die Agenturen von People to People. Sie haben dort Gelegenheit, Kunsthandwerk zum Weiterverkauf zu erwerben, sowie untereinander Erfahrungen über die Arbeit als Agentur auszutauschen. Der Buchhandel befindet sich gegenwärtig in einem Wandel. Damit ist nicht nur der zunehmende Internethandel gemeint, sondern auch das wieder wachsende Interesse nach fundierter Beratung über Bücher und andere Kulturgegenstände. Es ist eben ein großer Unterschied, anonym im Netz ein Buch zu bestellen oder sich dazu beraten zu lassen und angeregt darüber auszutauschen. Diesen Trend haben die Agenturen schon immer bedient. Sie stehen als Berater von Literatur, Reisen, Kunsthandwerk und Kulturgüter zur Verfügung. Sie können mit ihren Angeboten direkt zu den Leuten gehen, können Veranstaltungen besuchen usw., um das gesamte Programm der Mediengruppe und von People to People bekannt zu machen und zu vertreiben.

Die Veranstalter freuen sich auf eine rege Beteiligung und über Anmeldungen über verlag@neuerweg.de