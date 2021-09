Internationalistische Liste / MLPD

Morgen in vielen Städten Abschlusskundgebungen

Am morgigen Samstag, dem 25. September 2021, führt die Internationalistische Liste/MLPD in vielen Städten Kundgebungen mit den Spitzen- und Direktkandidatinnen und -kandidaten durch. Sie sind ein weiterer Höhepunkt in der Offensive für den Sozialismus und gegen den Antikommunismus.

Von Internationalistische Liste / MLPD Essen